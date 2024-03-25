Неработающие светофоры стали причиной пробок в центре Нижнего Новгорода

Неработающие светофоры стали причиной больших пробок в центре Нижнего Новгорода утром 25 марта. В утренний час пик и без того высокий трафик и дороги перегружены, но в этот раз ситуацию усугубило отсутствие светофоров.
По информации Центра организации дорожного движения, сегодня не работают светофор на улице Белинского, 9А, на перекрестке улицы Генкиной и Тропинина, а также на пересечении улиц Белинского и Ошарской. Первый отключился из-за отсутствия питания, а два других вышли из строя.
Из-за этого некоторые нижегородцы, чей путь пролегает по улице Белинского, сегодня опоздали на работу, не рассчитав времени. Починят ли светофоры до вечера, пока неизвестно.