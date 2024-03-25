Случаи инфекции у людей после употребления соленых грибов выявили в Иркутске

В Иркутске зафиксированы два случая с предварительным диагноз «ботулизм» после употребления соленых грибов. Причиной случаев инфекции стала продукция «Грузди резаные соленые по домашнему рецепту». Все партии данной продукции сняли с реализации, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.