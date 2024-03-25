Случаи инфекции у людей после употребления соленых грибов выявили в Иркутске

В Иркутске зафиксированы два случая с предварительным диагноз «ботулизм» после употребления соленых грибов. Причиной случаев инфекции стала продукция «Грузди резаные соленые по домашнему рецепту». Все партии данной продукции сняли с реализации, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
Речь идет о продукции «Грузди резаные соленые по домашнему рецепту»., изготовитель ИП Кушнерик С. А., Россия, Алтайский край, с. Волчиха, ул. Степная, 8а, фактический адрес: Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская, 146д оф. 2.
Если данный товар уже куплен, то его необходимо вернуть обратно в магазин и ни в коем случае не употреблять.
Информация по данному факту направлена в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю для принятия мер к изготовителю продукции.
Добавим, что ботулизм — это тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему.