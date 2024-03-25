Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Случаи инфекции у людей после употребления соленых грибов выявили в Иркутске

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует не приобретать продукцию «Грузди резаные соленые по домашнему рецепту».

Источник: Управление Роспотребнадзора по Иркутской области

В Иркутске зафиксированы два случая с предварительным диагноз «ботулизм» после употребления соленых грибов. Причиной случаев инфекции стала продукция «Грузди резаные соленые по домашнему рецепту». Все партии данной продукции сняли с реализации, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Речь идет о продукции «Грузди резаные соленые по домашнему рецепту»., изготовитель ИП Кушнерик С. А., Россия, Алтайский край, с. Волчиха, ул. Степная, 8а, фактический адрес: Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская, 146д оф. 2.

Если данный товар уже куплен, то его необходимо вернуть обратно в магазин и ни в коем случае не употреблять.

Информация по данному факту направлена в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю для принятия мер к изготовителю продукции.

Добавим, что ботулизм — это тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему.