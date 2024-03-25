В столовой Минусинска подросток избил двух девушек

Полицейские, получив информацию об инциденте с участием несовершеннолетних, начали проверку, сообщили в краевом управлении МВД России.
Как выяснили стражи порядка, вечером в минувшее воскресенье к двум девушкам 17 и 18 лет подошел парень; завязался разговор, переросший в ссору. «Молодой человек причинил девушкам телесные повреждения», — констатировали в правоохранительном ведомстве.
Пострадавшие госпитализированы. Им предстоит пройти судебно-медицинское обследование для установления тяжести вреда здоровью. Проверка продолжается.