В столовой Минусинска подросток избил двух девушек

Как выяснили стражи порядка, вечером в минувшее воскресенье к двум девушкам 17 и 18 лет подошел парень; завязался разговор, переросший в ссору. «Молодой человек причинил девушкам телесные повреждения», — констатировали в правоохранительном ведомстве.