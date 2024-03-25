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В столовой Минусинска подросток избил двух девушек

Две юные жительницы Минусинска (Красноярский край) попали в больницу после конфликта с 16-летним парнем в местном заведении общепита.

Источник: РИА "Новости"

Полицейские, получив информацию об инциденте с участием несовершеннолетних, начали проверку, сообщили в краевом управлении МВД России.

Как выяснили стражи порядка, вечером в минувшее воскресенье к двум девушкам 17 и 18 лет подошел парень; завязался разговор, переросший в ссору. «Молодой человек причинил девушкам телесные повреждения», — констатировали в правоохранительном ведомстве.

Пострадавшие госпитализированы. Им предстоит пройти судебно-медицинское обследование для установления тяжести вреда здоровью. Проверка продолжается.