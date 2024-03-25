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На жительницу Волгограда, избившую дочь из-за грязной посуды, завели дело

ВОЛГОГРАД, 25 мар — РИА Новости. Жительница Волгоградской области избила и швырнула в стену свою 11-летнюю дочь за плохо вымытую посуду, против женщины возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.

Источник: © РИА Новости

По информации ведомства, жительница села Черебаево Волгоградской области на протяжении нескольких месяцев избивала свою 11-летнюю дочь ногами и руками. Отмечается, что 12 марта мать несколько раз ударила девочку по голове, затем схватила за волосы и швырнула ее в стену. Поводом для избиения, сообщает СК, стала плохо вымытая посуда. По данным ведомства, факт жестокого обращения с ребенком вскрылся, когда девочка попала в больницу с травмой правого предплечья.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней женщины по п. “г” ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)», — говорится в сообщении следственного управления.

СК