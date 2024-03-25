На жительницу Волгограда, избившую дочь из-за грязной посуды, завели дело

По информации ведомства, жительница села Черебаево Волгоградской области на протяжении нескольких месяцев избивала свою 11-летнюю дочь ногами и руками. Отмечается, что 12 марта мать несколько раз ударила девочку по голове, затем схватила за волосы и швырнула ее в стену. Поводом для избиения, сообщает СК, стала плохо вымытая посуда. По данным ведомства, факт жестокого обращения с ребенком вскрылся, когда девочка попала в больницу с травмой правого предплечья.