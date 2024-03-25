Супруги из Башкирии чудом выжили при теракте в «Крокус Сити Холле»

«Мы начали с женой спускаться, почти дошли до сцены, когда возвращались террористы и начали стрельбу. Я опустил жену к креслам и прижал ее. Двое остались ближе ко входу и стреляли оттуда, а один пошел вдоль ряда. Кажется, у него была “Сайга” или что-то этого типа, потому что после каждого выстрела он передергивал затвор. Бух! Затвор передергивает. И опять — бух! Я поглядывал между креслами в его сторону, но боялся голову поднять, он был близко, нас бы тут же заметили», — сообщил UFA1.RU Юрий.