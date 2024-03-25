Супруги из Башкирии чудом выжили при теракте в «Крокус Сити Холле»

«Мы начали с женой спускаться, почти дошли до сцены, когда возвращались террористы и начали стрельбу. Я опустил жену к креслам и прижал ее. Двое остались ближе ко входу и стреляли оттуда, а один пошел вдоль ряда. Кажется, у него была “Сайга” или что-то этого типа, потому что после каждого выстрела он передергивал затвор. Бух! Затвор передергивает. И опять — бух! Я поглядывал между креслами в его сторону, но боялся голову поднять, он был близко, нас бы тут же заметили», — сообщил UFA1.RU Юрий.
Еще страшнее и ужаснее стало, когда начался пожар, помещение стало заполняться дымом.
«Кажется, один из стрелявших какой снаряд бросил, потому что меня обдало волной, на голове теперь ожоги. Эти продолжали стрелять, а пожар усиливался, уже было невозможно жарко. Дым вверх уходил, там высокие потолки, мы бы не успели задохнуться, но вот этот жар. Наконец, стрелки ушли и люди постепенно начали подниматься. Сразу не спешили, всем было страшно, что террористы вернутся. Мы сами пошли, когда терпеть уже было невмоготу. Я поднял жену и повел к сцене», — вспоминает уроженец республики.
Когда супруги выбирались из зала, на их пути попалась женщина, у которой застряла нога между креслами. Юрий освободил ее ногу, и они втроем стали искать выход из помещения. И тут какой-то мужчина крикнул, что за сценой есть выход на улицу. Юрий помог женщинам забраться на сцену, и они все вместе побежали к двери.
«Перед тем как выйти, я еще раз оглядел зал. Живых никого не было», — добавил мужчина.
Снаружи спасатели и врачи уже оказывали помощь пострадавшим. Супругов доставили в одну из московских больниц, но они отказались от госпитализации, так как отделались ожогами. Женщина близко к сердцу восприняла случившееся, и пьет успокоительные.
Юрий также пояснил, что уехал из Башкирии в 1985 году, но в его родной Стерлитамак вернулся сын, чтобы получить образование.
Выяснилось, что среди пострадавших в теракте оказался еще один житель Башкирии — 54-летний Андрей, его госпитализировали.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что детский тренер из Уфы в момент теракта находилась в «Крокус Сити Холле».