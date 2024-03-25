Сообщение о ДТП поступило в 10:55. На место выехали службы экстренного реагирования.
«В данный момент сотрудники МЧС ведут смыв топлива и устранение утечки из цистерны бензовоза», — рассказали в ведомстве.
ГУ МЧС России по Ростовской области.
Ростовская область, 25 марта 2024. DON24.RU. Бензовоз, грузовик и легковушка столкнулись на Северном обходе Ростова-на-Дону сегодня днем, 25 марта. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области. В районе поселка Щепкин в обе стороны скопились километровые пробки.
Сообщение о ДТП поступило в 10:55. На место выехали службы экстренного реагирования.
«В данный момент сотрудники МЧС ведут смыв топлива и устранение утечки из цистерны бензовоза», — рассказали в ведомстве.
ГУ МЧС России по Ростовской области.