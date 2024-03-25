Ростовская область, 25 марта 2024. DON24.RU. Бензовоз, грузовик и легковушка столкнулись на Северном обходе Ростова-на-Дону сегодня днем, 25 марта. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области. В районе поселка Щепкин в обе стороны скопились километровые пробки.