Авария с участием четырех авто произошла в Минском районе

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Авария с участием четырех автомобилей произошла в Минском районе, пострадал один человек, сообщили в УВД Миноблисполкома.
По данным управления, в понедельник, 25 марта, в 07:05 36-летний житель Дзержинского района на машине Lada на 12-м километре дороги Р-1 «Минск — Дзержинск» не справился с управлением. В результате авто врезалось в разделительное ограждение, съехало в кювет и опрокинулось.
Спустя пять минут 33-летняя женщина на Ford, заметив, что произошло ДТП, начала тормозить, но тоже врезалась в отбойник и остановилась на проезжей части.
Затем в том же месте столкнулись две машины Geely, за рулем которых были 30-летняя жительница Дзержинского района и 43-летняя минчанка. Одна из них была доставлена в больницу.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.