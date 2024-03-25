Ранен, выжила, погиб. Три истории крымчан, которые оказались в «Крокусе»

После сообщения о чудовищной трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» во всех регионах страны начали… искать своих. Среди более чем шести тысяч человек, которые могли находиться в зале, непременно должны были быть жители самых разных регионов России. Кто-то приехал специально на концерт, кто-то оказался по делам или в отпуске в Москве, кто-то переехал…
Уроженцы Крымского полуострова, как выяснилось, тоже купили билеты на концерт группы «Пикник» 22 марта. Их судьбы сложились по-разному: были спасшиеся, пропавший и отыскавшийся, погибший.
Нашли, в больнице!
Эхо трагедии в «Крокусе» для корреспондента krym.aif.ru — двое маленьких гостей в семье. Малышей оставила нашей сотруднице её подруга, отправившись в Москву на поиски мужа, бывшего в ТЦ во время теракта. Для пятилетней девочки и восьмимесячного малыша путешествие в Крым — приключение. Они увидят море, погуляют по набережной Ялты и Севастополя, подружатся с местными детьми.
А их мама Алина отправилась искать своего мужа в Москву. Два года назад он уехал в столицу на заработки, всю зарплату присылал домой. Семья надеялась, что как только младший немного подрастёт, удастся переехать в Москву из посёлка в Краснодарском крае. Планировали, что Алина тоже начнет работать, а дети ходить в сад и школу.
Но в их планы вмешался теракт в «Крокус Сити Холле».
Рано утром в субботу 23 марта Алине позвонила неизвестная девушка и рассказала, что её мужа Костю ранили террористы. «Я видела, что происходило 22 марта вечером, — вспоминает женщина. — Но я была уверена: Костя на работе и не отвечает на звонки потому, что занят. Но около семи утра — вот такой разговор. Девушка сказала: не волнуйтесь, ваш муж жив, но ранен».
За пару часов было решено ехать в Москву и искать мужа. Родные и близкие собрали денег, знакомый с работы взял детей и подвез к Крымскому мосту, где малышей уже перехватила близкая подруга.
А тем временем Алина искала мужа в списках пострадавших, обзванивала больницы и горячие линии и ехала в аэропорт. Костю нашли, сейчас известно, в какой он больнице, он в состоянии средней тяжести. Алина уже в столице, едет к мужу, чтобы ухаживать за ним и снова ставить на ноги.
«Вынесло на улицу».
Личной трагедией стал теракт в «Крокусе» для недавно перебравшейся в Москву крымчанки Людмилы Киприной и её сына. Она просто хотела послушать любимые песни. А оказалось, чудом избежала гибели.
Её спасло… время. Есть люди, которые стремятся приехать на мероприятие как можно раньше, занять место в зале и наслаждаться самим предвкушением концерта. Для других нормально прийти за пять-десять минут до звонка или немножко опоздать.
К тому моменту, как началась стрельба — а было около 20:00, Людмила с сыном находились на рамке прохода в зал. Не у входа в вестибюль, но и не в самом зале.
«Первый выстрел я услышала на рамке прохода в зал и была возможность сориентироваться и выбежать на улицу, — описывает она события того вечера. — После первого хлопка какой-то мужчина крикнул: “Стреляют, бежим!” И вся толпа ринулась бежать. Как искали выходы под выстрелы один за одним — отдельная история… Мужики выбили запасной выход и нас волной вынесло на улицу. Потом мы долго и быстро бежали. Позже издалека увидели, как все стало гореть…».
Потом было осознание того, что случилось. И что чудом избежали гибели, и сожаление о тех, кто не выбрался. И желание сделать что-то для пострадавших. На следующее утро Людмила поехала сдавать кровь. «Впервые увидела, как люди массово идут добровольно сдавать кровь, — поделилась она впечатлениями. — С самого утра и до вечера. Медики и волонтеры работают чётко и слаженно».
Был в вестибюле.
Но не всем повезло со счастливой случайностью. Сергей Лаптев был среди тех, кто находился в вестибюле «Крокуса» и одними из первых попали под пули террористов. У этих людей почти не было шансов спастись.
И 48-летний Сергей из Штормового Сакского района тоже не спасся.
Депутат Госудмы от Крыма Леонид Бабашов рассказал, что семья погибшего не осталась в одиночестве в своём горе. Он сам на связи с близкими Сергея Лаптева, и местные власти оказывают содействие. По его словам, в селе, где жил мужчина, организуют небольшой мемориал: туда можно принести цветы.
Жизнь Сергея делилась на две части: несколько месяцев он жил в Москве, где занимался ремонтом и отделкой квартир — а потом на какое-то время приезжал в родное село.
У него было двое детей, старшему исполнилось 25 лет.
О том, что собирается на концерт, он близким не рассказывал: наверное, собирался потом поделиться впечатлениями. Его матери, Любови Лаптевой, немного о тех минутах уже рассказали. По её словам, Сергей только заходил в вестибюль, когда началась стрельба. Сыну, когда стало известно о трагедии в концертном зале, не удалось дозвониться до отца. Он нашёл его в списке погибших.
Сергей очень любил своё село у моря. Много фотографировал побережье, окрестности села, закаты и восходы. На его странице, где размещал фотографии, много восторженных отзывов: всё-таки нужен талант, чтобы «поймать» в объектив кусочек красоты.
Прямая речь.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов:
— Реакция наших людей на кровавый теракт наглядно показала, насколько сплочённым стало наше общество.
Слаженная работа служб оказания помощи пострадавшим, очереди на пунктах переливания крови, автомобилисты, бесплатно развозящие пострадавших с места теракта, оперативные и максимально эффективные действия спецслужб, стихийные акции скорби по всей стране… Это всё — признаки народа, способного чувствовать и действовать как один организм.
Конечно, было бы лучше сработать на упреждение. На это нас нацеливает наш Президент. И так и будет. Мы обязательно проанализируем ситуацию с безопасностью, установим свои уязвимости и подкрутим необходимые гайки.
Сейчас мы скорбим по жертвам теракта. Мы обязательно поможем родным и близким погибших, поспособствуем скорейшему выздоровлению пострадавших. И в память о них — воздадим по заслугам всем, кто так или иначе к этому злодеянию причастен.