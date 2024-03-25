Ранен, выжила, погиб. Три истории крымчан, которые оказались в «Крокусе»

«Первый выстрел я услышала на рамке прохода в зал и была возможность сориентироваться и выбежать на улицу, — описывает она события того вечера. — После первого хлопка какой-то мужчина крикнул: “Стреляют, бежим!” И вся толпа ринулась бежать. Как искали выходы под выстрелы один за одним — отдельная история… Мужики выбили запасной выход и нас волной вынесло на улицу. Потом мы долго и быстро бежали. Позже издалека увидели, как все стало гореть…».