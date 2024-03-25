Жителям Анапы рассылают сообщения о готовящихся терактах

Кроме того, по словам госпожи Мизулиной, по всей России неизвестные пишут подросткам и предлагают совершить теракты. За это молодым людям обещают крупные суммы денег, наркотики и алкоголь, заявила директор Лиги. Детей также запугивают, у провокаторов есть их личные данные, которые, как считает Екатерина Мизулина, были получены из утекших баз.