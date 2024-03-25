Задержаны подозреваемые в жестоком убийстве 18-летней девушки в Конаеве

«Они забрали у нее телефон, взяли кредиты на ее имя, отвезли за город, где жестоко избили ее битой, и оставили умирать в степи в сторону Баканаса. Родственникам сообщили о том, что ее тело нашли 21 марта», — заявили в фонде.