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Задержаны подозреваемые в жестоком убийстве 18-летней девушки в Конаеве

Конаев. 25 марта. КазТАГ — Задержаны подозреваемые в жестоком убийстве 18-летней девушки в Конаеве, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) Алматинской области.

«21 марта в полицию Алматы поступило сообщение об убийстве на территории Алматинской области. Данная информация была незамедлительно нами проверена и убийство девушки 2006 года рождения было подтверждено. УП Конаева по факту убийства возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции были установлены и задержаны двое граждан 2001 и 2003 годов рождения», — сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

По версии следствия, подозреваемые в ночь на 15 марта, находясь в безлюдной местности в Конаеве, совершили убийство молодой девушки.

«Отметим, что следствием достоверно установлено, что убийство было совершено двумя подозреваемыми, и они взяты под стражу. Иная информация о ходе досудебного расследования в интересах следствия разглашению не подлежит», — дополнил Аленов.

Ранее фонд «НемолчиKZ» заявил о том, что в убийстве якобы участвовали четверо, а задержаны лишь двое.

«Они забрали у нее телефон, взяли кредиты на ее имя, отвезли за город, где жестоко избили ее битой, и оставили умирать в степи в сторону Баканаса. Родственникам сообщили о том, что ее тело нашли 21 марта», — заявили в фонде.