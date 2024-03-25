Под Самарой фельдшеры скорой помогли спасти зрение ребенку, облившемуся уксусом

— Когда едешь на вызов, редко бывает, чтобы меня охватывал страх и ужас. Чем с большим хладнокровием и спокойствием ты относишься к ситуации, тем выше результат работы. Поэтому работники скорых не дают волю эмоциям. Если бы мы тоже запаниковали, пришлось бы вызывать скорую уже нам, — говорит Рахиб.