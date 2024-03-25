Под Самарой фельдшеры скорой помогли спасти зрение ребенку, облившемуся уксусом

Несчастный случай произошел в Безенчукском районе Самарской области. Родители 7-летнего мальчика не заметили, как он залез в шкаф и разбил бутылку с концентрированной уксусной кислотой. Еще немного, и ребенок бы лишился зрения. На помощь приехала бригада скорой. «КП-Самара» узнала, как медикам удалось спасти малыша.
«Родители паниковали, ребенок плакал»
Для медика Рахиба Алескерова, который только пришел работать на Безенчукскую подстанцию скорой помощи, это было второе суточное дежурство. Время близилось к вечеру, когда им поступил вызов о детском травматизме.
— Мы с бригадой немедленно выехали. В дороге составляли план действий, какие спасательные мероприятия проводить. По приезде нас встретили взволнованные родители. Они паниковали, ребенок плакал, — вспоминает Рахиб.
Как рассказали родственники пострадавшего, они были заняты и не уследили, как дети залезли в кухонный шкаф и достали бутылку с уксусной эссенцией. Когда мальчик пытался ее открыть, то нечаянно опрокинул. Содержимое выплеснулось на лицо.
— Мальчик не мог открыть глаза, плакал. Мы с коллегой Екатериной Соколовой промыли лицо ребенка дистиллированной водой, сняли болевой синдром и приняли решение «лететь» в больницу Самары. Мальчика нужно было срочно госпитализировать, — рассказывает Рахиб.
По словам медика, концентрация уксуса была высокой — 70%. При таком поражении страшный химический ожог возникает на слизистой и роговице. И если вовремя не предпринять меры, зрение можно потерять навсегда.
— По дороге созвонились с глазной больницей Ерошевского. Врачи готовились нас принять. В скорой малыш и его мама немного успокоились. Расстояние в 80 километров мы преодолели менее, чем за 40 минут. Другие автомобилисты уступали дорогу, к тому же наш водитель — суперпрофессионал, — вспоминает Рахиб.
Глаза спасли
Мальчика благополучно передали врачам. Позже от своего руководителя бригада скорой узнала, что с ребенком все хорошо — зрение спасено. Спустя несколько дней, благодаря оперативным действиям и профессионализму медицинского персонала, мальчика выписали из больницы с полностью зажившими глазами. Родители ребенка потом приходили на подстанцию и благодарили ее сотрудников.
Рахиб Алескеров говорит, что медицина его привлекала всегда. Поступить в медицинский колледж им. Н. Ляпиной его вдохновила супруга Валентина, которая тоже работает доктором. Сейчас Рахиб совмещает работу на скорой и учебу на зубного техника.
— Когда едешь на вызов, редко бывает, чтобы меня охватывал страх и ужас. Чем с большим хладнокровием и спокойствием ты относишься к ситуации, тем выше результат работы. Поэтому работники скорых не дают волю эмоциям. Если бы мы тоже запаниковали, пришлось бы вызывать скорую уже нам, — говорит Рахиб.
Медики настоятельно рекомендуют хранить уксус, а также любые другие химические средства для кухни, посудомоечных машин и бытовой химии в недоступных для детей и пожилых людей местах в плотно закрытых емкостях.