В Испании задержана банда мошенников. Среди них — молдаване

Всего было задержано 12 участников преступной группировки, специализирующейся на мошеннических преступлениях с криптовалютами — стейблкоинами. Они совершили 20 таких операций в Барселоне, Таррагоне, Валенсии, а также в Дубае. В результате подозреваемые заработали свыше 50 тысяч евро в криптовалюте, пишет источник.