В Испании задержана банда мошенников. Среди них — молдаване.
Правоохранительные органы Испании задержали 12 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой, сообщает mybusiness.md со ссылкой на испанскую радиостанцию Cadena Ser.
Подразделения судебной полиции Гражданской гвардии Испании в рамках операции Magictheft осуществили задержания в нескольких городах, в том числе Барселоне и Валенсии. В числе задержанных — граждане Молдовы, России, Украины и Казахстана в возрасте от 19 до 49 лет.
Всего было задержано 12 участников преступной группировки, специализирующейся на мошеннических преступлениях с криптовалютами — стейблкоинами. Они совершили 20 таких операций в Барселоне, Таррагоне, Валенсии, а также в Дубае. В результате подозреваемые заработали свыше 50 тысяч евро в криптовалюте, пишет источник.