36 лавин сошло в горах Алматы и области за трое суток

22 марта прирост снега в горах составил до 22 см. Выпадение значительных осадков и оттепели привели к самопроизвольным сходам снежных лавин. Всего зафиксировали 5 случаев лавин общим объемом 404 400 м³. Наиболее крупная лавина сошла в бассейне реки Котырбулак объемом 400 000 м³ снега.