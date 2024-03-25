36 лавин сошло в горах Алматы и области за трое суток

«Из-за выпадения значительного количества снега, оттепелей, неустойчивого состояния снега на склонах гор по горам Иле Алатау сходили самопроизвольные снежные лавины», — говорится в сообщении ведомства.
22 марта прирост снега в горах составил до 22 см. Выпадение значительных осадков и оттепели привели к самопроизвольным сходам снежных лавин. Всего зафиксировали 5 случаев лавин общим объемом 404 400 м³. Наиболее крупная лавина сошла в бассейне реки Котырбулак объемом 400 000 м³ снега.
23 марта в ходе проведения обследований зарегистрировали 15 случаев самопроизвольных сходов снежных лавин общим объемом 184 000 м³. Наибольшая зафиксирована в ущелье Турген объемом 45 000 м³ снега.
24 марта специалисты зафиксировали 16 сходов снежных лавин общим объемом 79 300 м³. Наибольшая — в урочище Кокжайляу 50 000 м³.
«Сходы лавин продолжаются. Большая часть снежных лавин сходили в труднодоступных местах, вдали от объектов и дорог». МЧС РК.
По рекомендациям «Казселезащиты» в зоны лавинного риска ограничен доступ населения. Также людям выдаются брошюры, отправляются уведомления. Проводятся регулярные патрулирования и обследования опасных участков.
Сошедшие лавины относятся к «мокрым» лавинам, шансы на спасение людей попавших в такие лавинах ничтожно малы.
Департамент по ЧС и «Казселезащита» настоятельно рекомендует воздержаться от походов в горную местность в ближайшие дни. В горах отмечается высокая степень лавинной опасности.
23 марта возле алматинского этно-кафе «Жайляу» сошел оползень. Заведение рекомендовали закрыть. Рядом находится частная школа.