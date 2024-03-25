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Поисковую операцию на месте теракта в «Крокусе» продлили на день

Спасательная операция завершилась в субботу, 23 марта, а поисковая продолжится до 17:00 вторника. Разборы завалов на месте трагедии продолжаются.

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Поисковая операция на месте теракта в «Крокусе» продлена до 17:00 вторника, 26 марта, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Утром был на месте теракта. Задача — разобрать завалы, чтобы убедиться, что под ними не осталось тел. Уже полностью очищены сцена, партер и балкон. Поисковая операция ориентировочно продлится до 17 часов завтрашнего дня», — заявил глава региона.

По его словам, на месте посменно работают около тысячи человек: спасатели, кинологи, строители.

О завершении спасательной операции на месте теракта в концертном зале Воробьев сообщил вечером в субботу, 23 марта. Разбор завалов на месте трагедии продолжается, губернатор говорил, что работы будут идти круглосуточно.

В больницах и стационарах сейчас остаются 97 человек, сообщил Воробьев; по данным Минздрава, всего пострадавших 182. На месте теракта обнаружены тела 137 погибших, из них трое детей.

Вооруженные люди напали на «Крокус» вечером 22 марта. В здании возник пожар на площади около 13 тыс. кв. м, который привел к обрушению крыши и полному выгоранию концертного зала. Открытое горение ликвидировали только к вечеру субботы.

В тот же день ФСБ заявила о задержании 11 подозреваемых. Четырех из них спецслужба назвала непосредственными участниками теракта, они арестованы на два месяца. Личности остальных семи пока не раскрываются.