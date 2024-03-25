В Хорезмской области перевернулся Cobalt с несовершеннолетними пассажирками

По данным УВД Хорезмской области, ДТП произошло 22 марта на 3-м км автодороги 4К 953, проходящей по территории Багатского района.
Выяснилось, что автомобиль принадлежит 30-летнему жителю махалли «Нурафшон» Багатского района. В качестве пассажиров в автомобиле находились две девочки 2006 и 2007 годов рождения. Девочкам была оказана первая медицинская помощь.
По данному факту проводится доследственная проверка.
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что Cobalt перевернулся в результате того, что мужчина учил несовершеннолетних школьниц управлять автомобилем.
Напомним, сегодня в Ташкенте произошло ДТП с участием четырех машин.