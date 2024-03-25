Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хорезмской области перевернулся Cobalt с несовершеннолетними пассажирками

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Хорезмской области водитель автомобиля Cobalt не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. В машине на момент аварии находились две школьницы, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным УВД Хорезмской области, ДТП произошло 22 марта на 3-м км автодороги 4К 953, проходящей по территории Багатского района.

Выяснилось, что автомобиль принадлежит 30-летнему жителю махалли «Нурафшон» Багатского района. В качестве пассажиров в автомобиле находились две девочки 2006 и 2007 годов рождения. Девочкам была оказана первая медицинская помощь.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что Cobalt перевернулся в результате того, что мужчина учил несовершеннолетних школьниц управлять автомобилем.

Напомним, сегодня в Ташкенте произошло ДТП с участием четырех машин.