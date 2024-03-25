В Екатеринбурге людей вывели из перинатального центра из-за оставленной сумки

— Люди сидели в очередях, их персонал начал спрашивать об оставленной сумке. Около получаса они ходили по всему центру и спрашивали, кто оставил сумку. Хозяйку так и не нашли. Потом же они начали действовать по регламенту, — рассказала посетительница центра.