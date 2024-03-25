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В Екатеринбурге людей вывели из перинатального центра из-за оставленной сумки

В Екатеринбурге эвакуировали перинатальный центр.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге эвакуировали людей из перинатального центра на улице Антона Валика. Причиной тому стала оставленная в гардеробной сумка. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила читательница.

— Люди сидели в очередях, их персонал начал спрашивать об оставленной сумке. Около получаса они ходили по всему центру и спрашивали, кто оставил сумку. Хозяйку так и не нашли. Потом же они начали действовать по регламенту, — рассказала посетительница центра.

Была включена пожарная тревога. А людей попросили покинуть учреждение. Все вышли через запасной эвакуационный выход, поскольку сумка была оставлена в гардеробе у центрального входа.

— Одеться, увы, никому не дали, — добавили читательница.

На данный момент беременные посетительницы вынуждены стоять на улице без верхней одежды. Точного времени, сколько им ждать, не сообщили.