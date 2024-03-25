КИШИНЕВ, 25 мар — РИА Новости. Один гражданин Молдавии погиб в результате теракта в «Крокус сити холле» в Подмосковье, сообщили в Telegram-канале молдавского МИД, не уточнив имени погибшего.
«По информации, предоставленной посольством Республики Молдова в Российской Федерации, подтверждена смерть гражданина Республики Молдова в результате массового убийства вечером 22 марта в “Крокус сити холле”… Выражаем наши искренние и глубочайшие соболезнования семье, родственникам и друзьям покойного», — говорится в сообщении министерства. Уточняется, что посольство республики в Москве находится в постоянном контакте с местными властями и готово предпринять все необходимые консульские действия.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны — они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.