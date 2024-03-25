В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск “Восток” улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям 102-й, 121-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Старомайорское и Макаровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 110 военнослужащих и 3 автомобиля», — сообщили в военном ведомстве.