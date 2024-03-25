В руднике, где находятся вахтовики из Башкирии, вновь может произойти обрушение

По данным пресс-службы МЧС России, вчера при бурении первой скважины на 243 метре удалось выйти в горные выработки. При помощи видеокамеры проведено ее обследование, обнаружена вода. Подтверждена опасность повторного прорыва горной массы и обрушения свисающего борта карьера в проран.
«Продолжается бурение трех других разведочных скважин. Силами горноспасателей МЧС России организован круглосуточный мониторинг за состоянием карьера и уровнем поступления воды. Ведется подготовка подъездных путей в чашу карьера, очистка дна ото льда и горной массы для установки насоса. В зоне ЧС продолжает работу оперативный штаб на подвижном пункте управления», — сообщили в ведомстве.
По информации властей региона, работы внутри шахты «Пионер» были приостановлены из-за угрозы безопасности спасателей.
Как информировал «Башинформ», в Амурской области задержали управляющего директора рудника «Пионер». Напомним, что среди работников, оказавшихся в «ловушке» под землей на глубине более 120 метров, находятся пятеро жителей Башкирии. Четверо из них — из Сибая, один из Учалов, в возрасте от 31 до 48 лет. Все работают машинистами. Обвал горных пород произошел вечером 18 марта в Амурской области в Зейском муниципальном округе на участке подземных работ рудника.