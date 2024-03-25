Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

«На Авдеевском направлении в результате успешных действий подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю», — заявили в военном ведомстве.
Также бойцы отразили десять контратак штурмовиков четырех бригад ВСУ в районах Новгородского, Уманского, Тоненького, Семеновки, Первомайского и Бердычей в ДНР.
ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку «Акация», гаубицу Д-20, противотанковую пушку «Рапира», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.
На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск также заняли более выгодные рубежи.
Бойцы поразили живую силу и технику восьми бригад ВСУ в районах Белогоровки в ЛНР, Клещеевки, Андреевки, Миньковки, Максимильяновки и Новомихайловки в ДНР.
Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты Bradley и три автомобиля.
При контрбатарейной борьбе военные Южной группировки поразили две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, противотанковую пушку «Рапира», а также две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав-Н».
На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» тоже улучшили тактическое положение.
Военные нанесли огневое поражение формированиям трех бригад теробороны в районах Малиновки в Запорожской области, Старомайорского и Макаровки в ДНР.
Потери украинской армии составили до 110 военнослужащих и три автомобиля.