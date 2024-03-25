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Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Войска Украины на авдеевском направлении потеряли за сутки около 120 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«На Авдеевском направлении в результате успешных действий подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю», — заявили в военном ведомстве.

Также бойцы отразили десять контратак штурмовиков четырех бригад ВСУ в районах Новгородского, Уманского, Тоненького, Семеновки, Первомайского и Бердычей в ДНР.

ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку «Акация», гаубицу Д-20, противотанковую пушку «Рапира», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск также заняли более выгодные рубежи.

Бойцы поразили живую силу и технику восьми бригад ВСУ в районах Белогоровки в ЛНР, Клещеевки, Андреевки, Миньковки, Максимильяновки и Новомихайловки в ДНР.

Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты Bradley и три автомобиля.

При контрбатарейной борьбе военные Южной группировки поразили две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, противотанковую пушку «Рапира», а также две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав-Н».

На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» тоже улучшили тактическое положение.

Военные нанесли огневое поражение формированиям трех бригад теробороны в районах Малиновки в Запорожской области, Старомайорского и Макаровки в ДНР.

Потери украинской армии составили до 110 военнослужащих и три автомобиля.