Житель Щучина катал на капоте пассажиров, одна из них упала под колеса авто: суд вынес приговор

25 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Щучинского района рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 317 Уголовного Кодекса, — нарушении ПДД, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.



Как рассказали в ведомстве, обвиняемый 8 июля 2023 года в темное время суток в Щучине за рулем легковушки марки Volkswagen Passat, сознательно нарушая установленные правила безопасности, перевозил на капоте автомобиля пассажиров. Двигаясь по бетонному покрытию взлетно-посадочной полосы площадки Щучин, при выборе скорости он не учел ограниченную находившимися на капоте автомобиля пассажирами обзорность, в результате чего съехал за пределы полосы на грунтовое покрытие с травяным покровом. Перед остановкой авто фигурант допустил падение пассажиров на грунт, после чего переехал одну из пассажирок. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшей были причинены тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни.



В судебном заседании обвиняемый свою вину не признал. Он считает, что его действия следует квалифицировать как причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности.



Приговором суда фигурант признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. На основании ч.2 ст. 317 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на срок 5 лет.



С владельца источника повышенной опасности (свидетеля по делу) постановлено взыскать в пользу потерпевшей возмещение причиненного морального вреда в размере Br30 тыс.



Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.