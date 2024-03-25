ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 40 военнослужащих и девять пикапов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.