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ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 40 военнослужащих и девять пикапов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«На херсонском направлении подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 28-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка Запорожской области и Тягинка Херсонской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и девять пикапов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.