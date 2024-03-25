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Российская ПВО за сутки сбила 103 украинских дрона

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 103 украинских беспилотника и 31 снаряд РСЗО различного типа, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны уничтожено 103 украинских беспилотных летательных аппарата, а также сбит 31 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и “Ураган”, — говорится в сообщении.

Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 142 районах.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 17011 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15598 танков и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 20192 единицы специальной военной автомобильной техники.