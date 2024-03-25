Российская ПВО за сутки сбила 103 украинских дрона

Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 17011 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15598 танков и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 20192 единицы специальной военной автомобильной техники.