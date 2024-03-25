Из-под завалов шахты на Урале спасли рабочего

«На шахте “Кальинская” АО “СУБР” из-под завала спасен горнорабочий очистного забоя Алексей Амозов. Шахтер находится в сознании. Он будет доставлен в больницу для оказания медицинской помощи и прохождения обследования», — сказала собеседница агентства.
Работы по спасению второго горняка продолжаются.
Об обрушении породы в шахте в результате горного удара РИА Новости сообщили в пресс-службе рудника в ночь на понедельник. Под завалами оказались два человека, от них начали поступать сигналы.
Свердловская прокуратура проводит проверку соблюдения техники безопасности при производстве горных работ и требований охраны труда.