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Из-под завалов шахты на Урале спасли рабочего

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар — РИА Новости. Одного из двух рабочих, оказавшихся под завалами в шахте «Кальинская» в Свердловской области, спасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Североуральского бокситового рудника.

«На шахте “Кальинская” АО “СУБР” из-под завала спасен горнорабочий очистного забоя Алексей Амозов. Шахтер находится в сознании. Он будет доставлен в больницу для оказания медицинской помощи и прохождения обследования», — сказала собеседница агентства.

Работы по спасению второго горняка продолжаются.

Об обрушении породы в шахте в результате горного удара РИА Новости сообщили в пресс-службе рудника в ночь на понедельник. Под завалами оказались два человека, от них начали поступать сигналы.

Свердловская прокуратура проводит проверку соблюдения техники безопасности при производстве горных работ и требований охраны труда.