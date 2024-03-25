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Суд в Ростове-на-Дону приговорил экстремиста к 11 годам колонии

Участник террористической организации получил 11 лет колонии в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 11 лет колонии получил экстремист, примкнувший к запрещенной в России террористической организации. Об этом сегодня, 25 марта, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

— Подсудимый получил 11 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме. Утвержденное решение пока не вступило в силу, поэтому приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, — прокомментировали в инстанции.

Известно, что решение вынесли по двум уголовным статьям (части 2 статьи 208 УК Р и части 2 статьи 205.5 УК РФ).

По данным суда, в январе 2023 года в Краснодарском крае мужчина записал аудиосообщение с текстом присяги и отправил одному из руководителей «Исламского государства»*(террористическая организация, запрещенная в России). 4 августа 2023 года боевика задержали правоохранители.