Мизулина предупреждает нижегородцев о вербовке подростков через мессенджеры

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предупреждает жителей регионов России, в том числе Нижегородской области, об активизировавшейся вербовке подросток. Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России подтверждают, что провокаторы склоняют к терроризму и другим серьезным преступлениям.
«Провокаторы пишут подросткам по всей стране в мессенджерах сообщения и предлагают совершить теракт. Обещают деньги, наркотики, алкоголь. Запугивают тем, что якобы знают все данные о ребенке», — написала в Telegram Екатерина Мизулина, приложив скриншоты подобных сообщений.
В полиции объясняют: вовлечь подростков и молодежь в террористическую деятельность легче из-за отсутствия жизненного опыта и личной незрелости. В ход идут и психологические манипуляции, и угрозы, и шантаж.
При получении подобных сообщений не следует вступать в переписку, лучше сразу сообщать родителям, в правоохранительные органы, блокировать провокаторов.