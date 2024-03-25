Мизулина предупреждает нижегородцев о вербовке подростков через мессенджеры

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предупреждает жителей регионов России, в том числе Нижегородской области, об активизировавшейся вербовке подросток. Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России подтверждают, что провокаторы склоняют к терроризму и другим серьезным преступлениям.