Губернатор Голубев рассказал о четверых дончанах, пострадавших в «Крокусе»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о четверых дончанах, пострадавших из-за террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом он сообщил в своём микроблоге.
Одна из пострадавших — жительница Матвеево-Курганского района. Ей удалось спастись. Но женщина получила огнестрельное ранение. Сейчас пациентка находится в больнице, её состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Жизнь дончанки вне опасности.
Судьба ещё троих жителей пока не известна. Это жительница Волгодонска, а также два уроженца Таганрога (многодетная мама и её несовершеннолетний сын).
«Поручил областным ведомствам быть на контакте с родными наших земляков. При необходимости окажем им всю требующуюся помощь», — подчеркнул глава региона.
Напомним, трагедия произошла в Подмосковье 22 марта. В день теракта на месте ЧП оказались несколько жителей Ростовской области.