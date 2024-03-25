В Самаре пустят бесплатные автобусы из-за ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой

Первый участок, на котором будет перекрыто движение трамваев, — от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной. Ремонтники на этом отрезке должны управиться к середине лета, и если все пойдет по плану, сразу же приступить к ремонту следующего участка — от Ново-Вокзальной до завода Тарасова.