В Самаре пустят бесплатные автобусы из-за ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой

В Самаре в апреле 2024 года планируют начать ремонт трамвайных путей по улице Ново-Садовой. Из-за этого будет отменено движение трамваев на ремонтируемых участках, а пассажиров будут перевозить бесплатные автобусы. Подробности «КП-Самара» рассказал директор ТТУ Михаил Ефремов.
По словам руководителя трамвайно-троллейбусного управления, ориентировочная дата начала работ по замене путей — 15 апреля. Точная дата будет зависеть от погоды.
Первый участок, на котором будет перекрыто движение трамваев, — от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной. Ремонтники на этом отрезке должны управиться к середине лета, и если все пойдет по плану, сразу же приступить к ремонту следующего участка — от Ново-Вокзальной до завода Тарасова.
Как будут ходить трамваи во время ремонта путей по улице Ново-Садовой.
Пока будут вестись работы на первом участке, трамвайные маршруты будут скорректированы следующим образом.
Трамвай № 5 будет следовать от улицы Чапаевской до улицы Фадеева, полностью совпадая с маршрутами № 20 и 20к.
Трамвай № 7 проследует от станции метро «Победа» до завода имени Тарасова.
Трамвай № 22 будет ездить от улицы Чапаевской до 15-го микрорайона через Дом печати и улицу Ставропольскую.
Трамвай № 24 будет ходить по сокращенному маршруту от Костромского переулка до Барбошиной поляны.
По выходным дням будет скорректировано движение маршрутов № 11 и 12.
Трамвай № 11 проследует от Барбошиной поляны с заездом к «Самара Арене» и далее через 15-й микрорайон, улицу Ставропольскую, станцию метро «Победа» до ТРК «Аврора».
Трамвай № 12 будет ходить по трассе маршрута № 19 от Юнгородка до улицы Фадеева.
Бесплатные автобусы каждые 5 минут.
Чтобы минимизировать неудобства, для пассажиров в течение всех двух этапов ремонтных работ по улицам Демократической и Ново-Садовой будут ходить автобусы средней вместимости (скорее всего, «пазики») от улицы Ташкентской до ТЦ «Апельсин».
— Проезд на этих автобусах будет полностью бесплатным для всех категорий граждан. Трамвайные билеты для посадки в эти автобусы предъявлять не потребуется, — уточнил для «КП-Самара» актуальную информацию директор ТТУ Михаил Ефремов.
По словам руководителя организации, для участников тендера выставлено условие, что перевозки должны осуществлять 30 автобусов с пятиминутным интервалом в утренние и вечерние часы пик. В межпиковое время и с 20 до 22 часов интервал движения бесплатных автобусов составит 15 минут.