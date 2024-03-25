В Самаре усилят охрану в местах массового пребывания людей

«Еще раз проведите инструктажи со всеми охранными предприятиями, которые у нас работают в образовательных и других учреждениях. Если проходят концерты или другие массовые мероприятия, накануне тоже необходимо обсудить все меры безопасности с МВД», — говорится в сообщении.