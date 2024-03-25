В Самаре усилят охрану в местах массового пребывания людей

Соответствующее поручение дала чиновникам глава города Елена Лапушкина на еженедельном рабочем совещании в муниципальной администрации. Об этом сообщает мэрия.
«Еще раз проведите инструктажи со всеми охранными предприятиями, которые у нас работают в образовательных и других учреждениях. Если проходят концерты или другие массовые мероприятия, накануне тоже необходимо обсудить все меры безопасности с МВД», — говорится в сообщении.
Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько боевиков начали стрельбу по людям.
По предварительным данным, более 133 человек погибло, среди них трое детей, и более 140 пострадали. В здании был сильный пожар, открытое горение было ликвидировано. В связи с этим массовые мероприятия в Самарской области в минувшие выходные были отменены.