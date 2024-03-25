У выпавшей из окна 26-летней пермячки остались трое детей

Трое детей остались у 26-летней жительницы Перми, которая выпала из окна, сообщает 59.RU.
Речь идёт о трагедии, случившейся 23 марта на Гайве. В соцсетях появились сообщения о выпавшей из окна восьмого этажа девушке. Она скончалась на месте. Информацию о гибели пермячки сайту perm.aif.ru подтвердили в СУ СКР Пермского края.
Как сообщает издание со ссылкой на подругу погибшей, у молодой пермячки остались трое детей.
«Мне сложно поверить в случившееся. И до сих пор не укладывается в голове, как такое могло произойти. Мы были лучшими подругами, работали вместе. Ничего странного в её поведении не было, она всегда радовалась каждому моменту в жизни», — цитирует девушку портал 59.RU.
Прощание с девушкой состоится 26 марта.