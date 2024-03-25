У выпавшей из окна 26-летней пермячки остались трое детей

«Мне сложно поверить в случившееся. И до сих пор не укладывается в голове, как такое могло произойти. Мы были лучшими подругами, работали вместе. Ничего странного в её поведении не было, она всегда радовалась каждому моменту в жизни», — цитирует девушку портал 59.RU.