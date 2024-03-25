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Минчанин угнал у соседа машину и попал на ней в ДТП

В Минске по горячим следам задержан 25-летний местный житель, который угнал у своего собутыльника автомобиль и совершил на нем ДТП. Об этом рассказали в столичной милиции.

Источник: t.me/s/minobl_uvd

Сообщается, что владелец авто и угонщик накануне вместе употребляли спиртные напитки. После этого последний незаметно взял ключи от иномарки и поехал за своим братом. Вместе молодые люди катались по Минску, а потом решили отправиться в загородный дом. Однако водитель в какой-то момент не справился с управлением и совершил ДТП. Автомобиль он бросил на месте происшествия.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело. Известно, что он нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.