Минчанин угнал у соседа машину и попал на ней в ДТП

Сообщается, что владелец авто и угонщик накануне вместе употребляли спиртные напитки. После этого последний незаметно взял ключи от иномарки и поехал за своим братом. Вместе молодые люди катались по Минску, а потом решили отправиться в загородный дом. Однако водитель в какой-то момент не справился с управлением и совершил ДТП. Автомобиль он бросил на месте происшествия.