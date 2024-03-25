На Северном обходе Ростова два человека пострадали в массовом ДТП

Утром 25 марта на Северном обходе Ростова произошло ДТП с участием бензовоза «КамАЗ». К этому моменту последствия аварии уже ликвидированы, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Предварительно, водитель иномарки Hyundai Accent, по неизвестным пока причинам, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик с полуприцепом. От удара фура потеряла управление и оказалась на другой полосе, где столкнулась с бензовозом. После этого произошел разлив топлива, а также пострадали люди.
— В результате получили травмы и были госпитализированы 30 и 61-летний водители Hyundai Accent и «КамАЗа». Сейчас на месте еще работают сотрудники полиции. Движение восстановлено, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Напомним, ранее в МЧС сообщили, что авария с разливом топлива произошла около 10:55 в районе поселка Щепкин в Аксайском районе.