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На Северном обходе Ростова два человека пострадали в массовом ДТП

Движение на Северном обходе Ростова-на-Дону восстановили после ДТП с бензовозом.

Утром 25 марта на Северном обходе Ростова произошло ДТП с участием бензовоза «КамАЗ». К этому моменту последствия аварии уже ликвидированы, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Предварительно, водитель иномарки Hyundai Accent, по неизвестным пока причинам, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик с полуприцепом. От удара фура потеряла управление и оказалась на другой полосе, где столкнулась с бензовозом. После этого произошел разлив топлива, а также пострадали люди.

— В результате получили травмы и были госпитализированы 30 и 61-летний водители Hyundai Accent и «КамАЗа». Сейчас на месте еще работают сотрудники полиции. Движение восстановлено, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Напомним, ранее в МЧС сообщили, что авария с разливом топлива произошла около 10:55 в районе поселка Щепкин в Аксайском районе.