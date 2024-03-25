На Северном обходе Ростова два человека пострадали в массовом ДТП

Предварительно, водитель иномарки Hyundai Accent, по неизвестным пока причинам, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик с полуприцепом. От удара фура потеряла управление и оказалась на другой полосе, где столкнулась с бензовозом. После этого произошел разлив топлива, а также пострадали люди.