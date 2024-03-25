Начальник колонии № 37 в Пермском крае обжаловал арест по делу о взятке

На прошлой неделе Асламову районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 17 мая. По данным краевого следкома, в отношении руководителя ИК-37 возбуждено дело о покушении на получение взятки в крупном размере. В материалах также фигурирует пермский бизнесмен Олег Попов, ему вменяется покушение на посредничество во взяточничестве. Предприниматель был арестован судом до середины мая.
«Сегодня поступила жалоба от адвоката И. А. Асламова. Ее будет рассматривать Пермский краевой суд, туда будут направлены материалы», — сказали в суде.
Собеседница добавила, что от Попова аналогичного заявления пока не было, на подачу документа отводится 15-дневный срок.
Исправительная колония № 37 ГУФСИН находится в поселке Половинка в Чусовском районе Пермского края. В начале марта там горел швейный цех.
ИК-37 рассчитана на примерно 600 человек. В открытых источниках указано, что учреждение имеет строгий режим и предназначено для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов, Асламов руководит им с 1 июня 2021 года.