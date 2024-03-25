Начальник колонии № 37 в Пермском крае обжаловал арест по делу о взятке

На прошлой неделе Асламову районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 17 мая. По данным краевого следкома, в отношении руководителя ИК-37 возбуждено дело о покушении на получение взятки в крупном размере. В материалах также фигурирует пермский бизнесмен Олег Попов, ему вменяется покушение на посредничество во взяточничестве. Предприниматель был арестован судом до середины мая.