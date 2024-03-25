Силовики выясняют, откуда могли запустить беспилотники, атаковавшие НПЗ в Самарской области

По словам собеседника издания, технические характеристики дронов, используемых Украиной, позволяют перемещаться на расстояние до 1000 км. ю.
«От Самары до Купянска и окрестностей — ближайшей контролируемой ВСУ территории — примерно 930 км. Теоретически украинский беспилотник может преодолеть такое расстояние. Однако остаться незамеченным очень сложно, так как приходится лететь на небольшой высоте со скоростью менее 100 км/ч. Поэтому не исключена вероятность, что дроны могли запустить с территории России. Это не выглядит сложной задачей. То же самое касается атак беспилотников на различные объекты в Нижегородской, Псковской и Ленинградской областях», — сообщил источник.
Ранее сообщалось, что в Самарской области продолжается операция по поиску предполагаемой диверсионной группы, которая пыталась взорвать железнодорожный мост через Чапаевку, а также могла устроить атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) региона.
На позапрошлой неделе, 16 марта, беспилотник атаковал Сызранский НПЗ, после чего произошел пожар. Площадь открытого горения составила 500 кв. м. Тогда же сообщалось о попытке БПЛА атаковать Новокуйбышевский НПЗ. Спустя неделю, 23 марта, на это предприятие снова была предпринята атака, но ее удалось отразить без ущерба технологическому оборудованию. Однако в тот же день БПЛА также атаковали Куйбышевский НПЗ. По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, на предприятии произошло возгорание колонны первичной переработки. О пострадавших не сообщалось.