Силовики выясняют, откуда могли запустить беспилотники, атаковавшие НПЗ в Самарской области

На позапрошлой неделе, 16 марта, беспилотник атаковал Сызранский НПЗ, после чего произошел пожар. Площадь открытого горения составила 500 кв. м. Тогда же сообщалось о попытке БПЛА атаковать Новокуйбышевский НПЗ. Спустя неделю, 23 марта, на это предприятие снова была предпринята атака, но ее удалось отразить без ущерба технологическому оборудованию. Однако в тот же день БПЛА также атаковали Куйбышевский НПЗ. По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, на предприятии произошло возгорание колонны первичной переработки. О пострадавших не сообщалось.