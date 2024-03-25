Метели и сильный ветер до 35 м/с нагрянут в Иркутскую область 26−27 марта

По области ожидаются порывы северо-западного ветра 15−20 м/с, 26 марта днём и 27 марта ночью в западных, северо-западных, центральных и южных районах 21−26 м/с. 27 марта по южной и средней части Байкала порывы ветра будут достигать 30−35 м/с.