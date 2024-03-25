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Метели и сильный ветер до 35 м/с нагрянут в Иркутскую область 26−27 марта

На дорогах региона возможен гололед.

Сейчас в Ричмонде: +1° 3 м/с 80% 766 мм рт. ст. +5°

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 35 м/с местами в Иркутской области 26—27 марта. Ожидается мокрый снег, возможны метели и гололед, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Иркутский гидрометцентр.

По области ожидаются порывы северо-западного ветра 15−20 м/с, 26 марта днём и 27 марта ночью в западных, северо-западных, центральных и южных районах 21−26 м/с. 27 марта по южной и средней части Байкала порывы ветра будут достигать 30−35 м/с.

Температура ночью составит −2,-7°, при прояснении −12,-17°С, в западных, северо-западных районах региона местами ожидается +4,-1°, днём +5,+10°, при натекании облачности 0,-5°С.

В Иркутске прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с переходом днём на северо-западный 5−10 м/с. Столбики термометров ночью покажут −3,-5°, днем +6,+8°С.

Жителей и гостей региона просят учитывать неблагоприятный прогноз при планировании поездок.