Метели и сильный ветер до 35 м/с нагрянут в Иркутскую область 26−27 марта

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 35 м/с местами в Иркутской области
По области ожидаются порывы северо-западного ветра 15−20 м/с, 26 марта днём и 27 марта ночью в западных, северо-западных, центральных и южных районах 21−26 м/с. 27 марта по южной и средней части Байкала порывы ветра будут достигать 30−35 м/с.
Температура ночью составит −2,-7°, при прояснении −12,-17°С, в западных, северо-западных районах региона местами ожидается +4,-1°, днём +5,+10°, при натекании облачности 0,-5°С.
В Иркутске прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с переходом днём на северо-западный 5−10 м/с. Столбики термометров ночью покажут −3,-5°, днем +6,+8°С.
Жителей и гостей региона просят учитывать неблагоприятный прогноз при планировании поездок.