В Новосибирске стали известны подробности поджога военных магазинов

Начальник ГУ МЧС по Новосибирской области сообщил на оперативном совещании в правительстве области, что инцидент произошёл ночью в субботу, 23 марта. Неизвестные пытались поджечь магазины с товарами для военнослужащих. Однако благодаря оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов удалось предотвратить распространение огня и никто не пострадал.