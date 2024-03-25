СК устанавливает организаторов теракта в «Крокус сити холле»

«В настоящее время продолжаются следственные действия с обвиняемыми с целью получения значимой для следствия информации о подготовке и совершении этого теракта, а также установления иных соучастников преступления, в том числе организаторов. В рамках уголовного дела, в том числе по изъятым вещественным доказательствам, назначены и проводятся сложные криминалистические судебные экспертизы, результаты которых позволят восстановить полную картину произошедшего», — сказали в СК.