Уроженка РТ рассказала, как спаслась из концертного зала «Крокус сити»

Татарстанскому интернет порталу 116 одна из спасшихся женщин рассказала, как они с мужем выжили в страшнейшей ситуации — нападении террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл». Женщина — уроженка Татарстана и только недавно ее семья перебралась в Москву на ПМЖ. 50-летняя пострадавшая при атаке на концертный зал оказалась в центре событий с супругом. Пара решила провести время на концерте любимой группы «Пикник».
Как вспоминает Елена Редькина, когда началась стрельба, они уже сидели на своих местах, как вдруг послышался шум. Супруги решили, что просто витрина свалилась или еще что-то произошло незначительное, но четкие автоматные очереди дали понять, происходит ужасное. Женщина и ее муж не решились оставаться между кресел и решили рвануть на сцену, там женщина получила травму, но продолжала бежать, подгоняемая страхом.
Когда Редькины оказались в безопасности, не знали, как благодарить высшие силы за спасение, но вот другой семейной паре, с которой они дружили, повезло больше. Они опоздали на концерт. Жена ругала мужа за нерасторопность, которая, по воле судьбы, спасла им жизни.