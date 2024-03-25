Уроженка РТ рассказала, как спаслась из концертного зала «Крокус сити»

Как вспоминает Елена Редькина, когда началась стрельба, они уже сидели на своих местах, как вдруг послышался шум. Супруги решили, что просто витрина свалилась или еще что-то произошло незначительное, но четкие автоматные очереди дали понять, происходит ужасное. Женщина и ее муж не решились оставаться между кресел и решили рвануть на сцену, там женщина получила травму, но продолжала бежать, подгоняемая страхом.