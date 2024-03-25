В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды

−1..-6°. Днем и вечером прогнозируют дождь в количестве 3−8 мм, усиление северо-восточного ветра порывами до 15−18 м/с, температуры поднимется до +2..+7°. 27 марта в Татарстане прогнозируют снег и мокрый снег в количестве за сутки 8−15 мм; на востоке республики — дождь, переходящий в мокрый снег, здесь в течение суток может выпасть 20−25 мм. Кроме того, возможны метели, ухудшение видимости до 500−1 тыс. м. Температура воздуха ночью составит −3..+2°, днем — от 0 до +5°. На дорогах образуются сильная гололедица, накат, снежная каша, местами снежные заносы.