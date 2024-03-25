Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из России экстрадируют гражданина Узбекистана, обвиняемого в мошенничестве на родине

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Из Саратовской области России экстрадируют узбекистанца, который обвиняется в мошенничестве на территории Кашкадарьинской области, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным прокуратуры Саратовской области, решение об экстрадиции принято после завершения проверки в отношении гражданина Узбекистана, разыскиваемого для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество.

Уточняется, что в 2019 году 42-летний узбекистанец обманул трех граждан в Яккабагском районе Кашкадарьинской области. Он пообещал им содействие в трудоустройстве за рубежом за денежное вознаграждение, но скрылся после того, как получил по 18 миллионов сумов от каждого потерпевшего.

Ранее мошенника выдали в Российскую Федерацию правоохранительные органы Беларуси. В России за организацию незаконной миграции он провел 1,5 года в колонии-поселении.

После освобождения из мест лишения свободы в ноябре 2023 года прокуратура Саратовской области заключила его под стражу «в связи с розыском иностранным государством».

Напомним, ранее в Петербурге задержали бизнесмена из Узбекистана, разыскиваемого за крупные хищения на родине.