Из России экстрадируют гражданина Узбекистана, обвиняемого в мошенничестве на родине

По данным прокуратуры Саратовской области, решение об экстрадиции принято после завершения проверки в отношении гражданина Узбекистана, разыскиваемого для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество.
Уточняется, что в 2019 году 42-летний узбекистанец обманул трех граждан в Яккабагском районе Кашкадарьинской области. Он пообещал им содействие в трудоустройстве за рубежом за денежное вознаграждение, но скрылся после того, как получил по 18 миллионов сумов от каждого потерпевшего.
Ранее мошенника выдали в Российскую Федерацию правоохранительные органы Беларуси. В России за организацию незаконной миграции он провел 1,5 года в колонии-поселении.
После освобождения из мест лишения свободы в ноябре 2023 года прокуратура Саратовской области заключила его под стражу «в связи с розыском иностранным государством».
Напомним, ранее в Петербурге задержали бизнесмена из Узбекистана, разыскиваемого за крупные хищения на родине.