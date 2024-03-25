Из России экстрадируют гражданина Узбекистана, обвиняемого в мошенничестве на родине

Уточняется, что в 2019 году 42-летний узбекистанец обманул трех граждан в Яккабагском районе Кашкадарьинской области. Он пообещал им содействие в трудоустройстве за рубежом за денежное вознаграждение, но скрылся после того, как получил по 18 миллионов сумов от каждого потерпевшего.