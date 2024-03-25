В Ташобласти силовики изъяли контрафактные сигареты более чем на 80 миллионов сумов

Как сообщает Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, партия табачных изделий без акцизных марок обнаружена у жителя Ташобласти, занимающегося продажей сигарет. Оперативники изъяли у него свыше 7 тысяч пачек нелегальных импортных сигарет трех видов на 80,4 миллиона сумов.
В отношении него возбудили дело по статье 186−1 (незаконное производство или оборот этилового спирта, алкогольной продукции и табачных изделий) Уголовного кодекса. Ведется расследование.
Напомним, в прошлом году ущерб госбюджету от «левых» сигарет составил триллион сумов.