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В Ташобласти силовики изъяли контрафактные сигареты более чем на 80 миллионов сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкентской области у предпринимателя изъяли крупную партию безакцизных табачных изделий более чем на 80 миллионов сумов, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Как сообщает Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, партия табачных изделий без акцизных марок обнаружена у жителя Ташобласти, занимающегося продажей сигарет. Оперативники изъяли у него свыше 7 тысяч пачек нелегальных импортных сигарет трех видов на 80,4 миллиона сумов.

В отношении него возбудили дело по статье 186−1 (незаконное производство или оборот этилового спирта, алкогольной продукции и табачных изделий) Уголовного кодекса. Ведется расследование.

Напомним, в прошлом году ущерб госбюджету от «левых» сигарет составил триллион сумов.