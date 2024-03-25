В Ташобласти силовики изъяли контрафактные сигареты более чем на 80 миллионов сумов

Как сообщает Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, партия табачных изделий без акцизных марок обнаружена у жителя Ташобласти, занимающегося продажей сигарет. Оперативники изъяли у него свыше 7 тысяч пачек нелегальных импортных сигарет трех видов на 80,4 миллиона сумов.