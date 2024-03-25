Разоблачен фейк о заминированных вещах на улицах Воронежа

В Воронеже по чатам распространяют информацию о взрывоопасных предметах, которые якобы оставляют на улицах города украинские диверсанты. Речь ведется о телефонах, кошельках, планшетах, блокнотах, а также о коробках, мячах и игрушках.
Авторы сообщений указывают, что «…заряд небольшой, но руку отрывает».
В понедельник, 25 марта, telegram-канал «Война с фейками» наглядно разоблачил этот фейк и привел доказательства, что подобные сообщения не соответствуют действительности.
— Этот фейк практически без изменений распространяется в мессенджерах с первых дней СВО. Только вначале вместо воронежца якобы пострадал житель Курска. Сейчас же фотографию, предупреждение и историю несчастного воронежца распространяют абсолютно по всем городам России. На самом деле, таких случаев не было, — пишет telegram-канал «Война с фейками. Воронежская область».
Администрация канала пояснила, что новую волну сообщений украинский ЦИПсО запустил после теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел в пятницу, 22 марта, чтобы вызвать панику.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что в социальных сетях и мессенджерах получили распространение сообщения о том, что в населенных пунктах Воронежской области террористы якобы разбрасывают фонарики со взрывными устройствами внутри.
Эти сообщения также являются фейком.
Басманный суд Москвы уже избрал меру пресечения четверым подозреваемым в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл»: Далерджон Мирзоев, Рачабализод Саидакрами, Фаридуни Шамсидин и Мухаммадсобир Зокирчонович отправлены в следственный изолятор на 1 месяц и 28 суток — до 22 мая 2024 года. Инкриминируемая им статья предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.