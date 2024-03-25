Разоблачен фейк о заминированных вещах на улицах Воронежа

— Этот фейк практически без изменений распространяется в мессенджерах с первых дней СВО. Только вначале вместо воронежца якобы пострадал житель Курска. Сейчас же фотографию, предупреждение и историю несчастного воронежца распространяют абсолютно по всем городам России. На самом деле, таких случаев не было, — пишет telegram-канал «Война с фейками. Воронежская область».