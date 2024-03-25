Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина, развращавший 10-летнюю девочку, получил три года тюрьмы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте мужчина получил три года тюрьмы за развращение несовершеннолетней, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным детского омбудсмана, Учтепинский районный суд по уголовным делам рассмотрел дело мужчины, который совершил развратные действия в отношении 10-летней девочки. Заседание проходило 12 марта текущего года в закрытом режиме.

Мужчину признали виновным в преступлении, предусмотренном пунктом «в» части 2 статьи 129 (Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет) Уголовного кодекса. В соответствии с приговором суда он проведет последующие три года в тюрьме.

«Важно отметить, что согласно новому порядку ответственности за данную категорию преступлений после вступления приговора в силу к осужденному не будет применена никакая мера смягчения наказания, и он будет отбывать наказание в полном объеме», — подчеркнули в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка.

Напомним, в прошлом году бывшего военного, домогавшегося семилетней девочки в Ташкенте, приговорили к 18 годам лишения свободы.