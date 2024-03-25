Мужчина, развращавший 10-летнюю девочку, получил три года тюрьмы

По данным детского омбудсмана, Учтепинский районный суд по уголовным делам рассмотрел дело мужчины, который совершил развратные действия в отношении 10-летней девочки. Заседание проходило 12 марта текущего года в закрытом режиме.
Мужчину признали виновным в преступлении, предусмотренном пунктом «в» части 2 статьи 129 (Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет) Уголовного кодекса. В соответствии с приговором суда он проведет последующие три года в тюрьме.
«Важно отметить, что согласно новому порядку ответственности за данную категорию преступлений после вступления приговора в силу к осужденному не будет применена никакая мера смягчения наказания, и он будет отбывать наказание в полном объеме», — подчеркнули в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка.
Напомним, в прошлом году бывшего военного, домогавшегося семилетней девочки в Ташкенте, приговорили к 18 годам лишения свободы.