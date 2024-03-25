Мужчина, развращавший 10-летнюю девочку, получил три года тюрьмы

«Важно отметить, что согласно новому порядку ответственности за данную категорию преступлений после вступления приговора в силу к осужденному не будет применена никакая мера смягчения наказания, и он будет отбывать наказание в полном объеме», — подчеркнули в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка.