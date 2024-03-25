«Побои заметила тетя»: стали известны подробности истязания 11-летней школьницы под Волгоградом

Стали известны подробности издевательств над 11-летней школьницы из села Черебаево Волгоградской области со стороны собственной матери. 32-летняя женщина била девочку по любому поводу: чаще всего причины поднять руку на ребенка возникали на бытовой почве. Родительница могла проявить жестокость из-за плохо помытой посуды. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, однажды следы побоев заметила тетя, к которой приехала девочка в гости.