«Побои заметила тетя»: стали известны подробности истязания 11-летней школьницы под Волгоградом

Стали известны подробности издевательств над 11-летней школьницы из села Черебаево Волгоградской области со стороны собственной матери. 32-летняя женщина била девочку по любому поводу: чаще всего причины поднять руку на ребенка возникали на бытовой почве. Родительница могла проявить жестокость из-за плохо помытой посуды. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, однажды следы побоев заметила тетя, к которой приехала девочка в гости.
— В больницу подростка доставила тетя, заметившая телесные повреждения у гостившей у нее племянницы. Впоследствии установлено, что мать девочки неоднократно избивала дочь из-за недовольства на бытовой почве, — уточнили в прокуратуре.
Семья никогда не состояла на учете, однако после вопиющего случая девочку решили изъять. Сейчас она проживает с тетей, решается вопрос о лишении родительских прав и назначения опекунства. Возбуждено уголовное дело.