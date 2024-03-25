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«Точно знаю, где Аня»: десятки людей написали родителям ростовской студентки, которые пообещали 5 миллионов за вести о пропавшей

С семьи из Ростова потребовали аванс за сведения о пропавшей дочери.

Источник: Комсомольская правда

Мама четверых детей Диана Цомартова уже забыла, что такое спокойный сон. 10 февраля жизнь ее семьи изменилась: пропала старшая дочь женщины. 21-летняя Анна выступала на состязаниях по тайскому боксу в Каспийске в Дагестане. После соревнований девушка вышла из Дворца спорта, чтобы прогуляться. С тех пор ее никто не видел.

БРОСИЛИ ВСЕ РЕСУРСЫ НА ПОИСКИ ДОЧЕРИ.

Уже утром 11 февраля родители были в Каспийске. Отец, сотрудник полиции, взял отпуск. Мать Диана отказалась от трудоустройства на новую работу. Семья направила все ресурсы на поиски Ани. Но вот уже 44 дня информации о ней нет.

След девушки обрывается на территории ведомственного санатория, примыкающего к пляжу. Именно там Анна попала в объектив камеры видеонаблюдения.

По словам Дианы, это не была попытка побега: при дочери не было ни сумки, ни рюкзака. Мать уверена, что Аня не могла утонуть, — в месте, где она гуляла, небольшая глубина. Береговую линию протяженностью почти 200 километров вдоль и поперек изучили спасатели. Водолазы не нашли ни одной вещи, которая бы принадлежала студентке третьего курса.

Родители считают, что 21-летнюю Аню могли похитить.

«СКИНЬ 200 ТЫСЯЧ».

По факту исчезновения студентки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Тем временем родители тоже пытаются найти Аню. Они объявили вознаграждение в один миллион рублей за информацию о дочери. Позже увеличили сумму в пять раз. Родители были готовы подписать нотариальную доверенность, если нужно сохранить анонимность.

Откликов на это объявление было много.

— Один написал: «Точно знаю, где Аня. Но отправьте сначала деньги — 200 тысяч. Поторопись. Иначе будет плохо». И таких сообщений много. Часто пишут гадалки, но я им не отвечаю.

Цомартовы еще раз подчеркивают, что заплатят только за достоверную информацию, которая приведет их к Ане.

ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ПОДДЕРЖИВАЮ СЕМЬЮ.

Пока поиски дочери продолжаются, родители держатся из последних сил. Отца Анны начало подводить здоровье.

— Скорую помощь вызывали ночью. Он ищет во мне опору. Моя вера в то, что мы найдем Аню, дает силы и ему, — продолжает Диана.

Мать не позволяет себе плакать при семье. По словам Дианы, она должна быть сильной не только ради Ани, но и ради других любимых людей.

Женщина говорит, что за судьбу ее дочери сегодня переживают тысячи людей. На телеграм-канал о поисках Анны Цомартовой уже подписались почти 15 тысяч человек.

— Однажды незнакомая женщина написала мне, что очень переживает за Анечку. А когда случился теракт в «Крокусе», она же поделилась бедой — ее сестра и муж были там в тот вечер и пропали. Их не было ни в списке раненых, ни в списке убитых. Потом я узнала, что ее родные погибли в теракте.

«ВОЗМОЖНО, КОМУ-ТО НАША АКТИВНОСТЬ НЕВЫГОДНА».

Есть и те, кто пишет негативные комментарии в адрес семьи.

— Мы делаем все, чтобы территорию санатория проверили тщательно. Уже писали по этому поводу обращения на федеральный уровень. Возможно, кому-то наша активность не выгодна.

Сегодня Диана находит утешение только в молитве за дочь. А еще верит, что Аня найдется, — тогда она поблагодарит всех, кто помогал семье в этот непростой период.

несчастный случай