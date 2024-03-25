«Точно знаю, где Аня»: десятки людей написали родителям ростовской студентки, которые пообещали 5 миллионов за вести о пропавшей

— Однажды незнакомая женщина написала мне, что очень переживает за Анечку. А когда случился теракт в «Крокусе», она же поделилась бедой — ее сестра и муж были там в тот вечер и пропали. Их не было ни в списке раненых, ни в списке убитых. Потом я узнала, что ее родные погибли в теракте.