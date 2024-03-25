Крупные торговые центры в Крыму и Севастополе усиливают охрану после теракта в «Крокус Сити Холле»

— Увеличено количество обходов, наши арендаторы проинструктированы на предмет того, что желтый уровень террористической опасности никто не отменял, чтобы были усилены меры реагирования, усилена бдительность. Будем также взаимодействовать с правоохранительными органами. Такая работа ведется, и будет проводиться впредь. Мы всегда уделяли внимание вопросам безопасности, — отметили в севастопольском ТЦ «Муссон».