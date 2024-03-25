Крупные торговые центры в Крыму и Севастополе усиливают охрану после теракта в «Крокус Сити Холле»

Крупные торговые центры в Крыму и Севастополе усиливают меры безопасности после теракта в Подмосковном «Крокус Сити Холле», в результате которого, напомним, погибли 137 человек. Как стало известно КП-Крым, на территории ряда ТЦ усилена вооруженная охрана и обеспечено присутствие правоохранителей.
— Мы усилили как внутреннюю охрану, так и стороннюю вооруженную. Кроме того, на территории торгового центра дежурят сотрудники МВД, — сообщили КП-Крым в ТЦ «Южная Галерея» в Симферополе.
Усилили меры безопасности и в другом торгово-развлекательном центре крымской столицы. В ТРК «Центрум» сообщили, что количество охранников после событий в Подмосковье значительно увеличили.
— Мы усилили охрану, добавили людей в каждую смену и провели необходимый инструктаж, — рассказали в торгово-развлекательном центре.
Дополнительный инструктаж сотрудников охраны и арендаторов торговых залов провели также в севастопольском ТЦ «Муссон». Там отметили, что вопрос безопасности посетителей был и остается приоритетным в условиях действующего «желтого» уровня террористической опасности.
— Увеличено количество обходов, наши арендаторы проинструктированы на предмет того, что желтый уровень террористической опасности никто не отменял, чтобы были усилены меры реагирования, усилена бдительность. Будем также взаимодействовать с правоохранительными органами. Такая работа ведется, и будет проводиться впредь. Мы всегда уделяли внимание вопросам безопасности, — отметили в севастопольском ТЦ «Муссон».
Напомним, теракт в Подмосковье произошел вечером 22 марта. Жертвами стали 137 человек, пострадали — 180. Известно, что среди погибших есть и крымчанин.
24 марта был объявлен днем общенационального траура. В Крыму и Севастополе на два дня отменили все массовые развлекательные мероприятия. В знак траура на зданиях государственных и муниципальных учреждений приспустили государственные флаги, в храмах Крыма прошли панихиды. В разных городах полуострова появились стихийные мемориалы. Местные жители приносят туда свечи, цветы и игрушки.