Запомнить выходы и не паниковать — главные правила поведения при ЧС

«Я бы ввел на всех подобного рода объектах краткий аудио-инструктаж на случай возникновения ЧС: этот ряд идет вправо, этот влево. Что касается паники и толпы, железное правило: двигайся по течению толпы и чуть в сторону к стене. Не останавливаться. В этом случае есть шанс, что толпа тебя не задавит и вынесет не улицу», — заключил эксперт.