Под Иркутском три большегруза столкнулись на трассе Р258

«В Слюдянском районе сотрудники госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии с участием трех большегрузов. Инцидент произошел на 145 километре автодороги Р258 “Байкал” вблизи поселка Бабха», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом Freightliner Columbia. После этого тягач столкнулся с большегрузом Scania. В тяжелом состоянии был госпитализирован 47-летний водитель Freightliner Columbia.
Причины происшествия устанавливаются. Движение на месте ДТП в настоящее время осуществляется по одной полосе и регулируется инспекторами ГИБДД.