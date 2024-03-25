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Под Иркутском три большегруза столкнулись на трассе Р258

ИРКУТСК, 25 мар — РИА Новости. На трассе Р258 «Байкал» вблизи поселка Бабха столкнулись три большегруза, инспекторы регулируют дорожное движение, сообщает ГУМВД по Иркутской области.

«В Слюдянском районе сотрудники госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии с участием трех большегрузов. Инцидент произошел на 145 километре автодороги Р258 “Байкал” вблизи поселка Бабха», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом Freightliner Columbia. После этого тягач столкнулся с большегрузом Scania. В тяжелом состоянии был госпитализирован 47-летний водитель Freightliner Columbia.

Причины происшествия устанавливаются. Движение на месте ДТП в настоящее время осуществляется по одной полосе и регулируется инспекторами ГИБДД.