Под Иркутском три большегруза столкнулись на трассе Р258

По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом Freightliner Columbia. После этого тягач столкнулся с большегрузом Scania. В тяжелом состоянии был госпитализирован 47-летний водитель Freightliner Columbia.