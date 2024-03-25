Предприниматель из Сорок обязан вернуть почти полтора миллиона леев из-за липового банкротства

Предприниматель объявил свою компанию неплатежеспособной после снятия с банковского счета компании денежных сумм, в том числе более 500 000 леев, которые он использовал в личных целях. Он заявил, что у него больше не будет средств для погашения тем же предприятиям долга за выращивание сахарной свеклы в размере более 1 400 000 леев (даже если он обязался сделать это тремя частями, в 2018—2020 годах).