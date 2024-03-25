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Предприниматель из Сорок обязан вернуть почти полтора миллиона леев из-за липового банкротства

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщает об осуждении предпринимателя из Сорок, инсценировавшего банкротство своей компании в 2019 году.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщает об осуждении предпринимателя из Сорок, инсценировавшего банкротство своей компании в 2019 году сообщает noi.md.

Предприниматель объявил свою компанию неплатежеспособной после снятия с банковского счета компании денежных сумм, в том числе более 500 000 леев, которые он использовал в личных целях. Он заявил, что у него больше не будет средств для погашения тем же предприятиям долга за выращивание сахарной свеклы в размере более 1 400 000 леев (даже если он обязался сделать это тремя частями, в 2018—2020 годах).

По итогам уголовного расследования мужчина признал свою вину. По ходатайству прокуроров Сорокский суд приговорил его за умышленное банкротство предприятия к штрафу в размере более 30 000 леев с лишением права управления предприятиями или другими юридическими лицами на четыре года. Он также должен погасить долг в размере более 1 400 000 леев.

Источник: noi.md.