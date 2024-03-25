«Мы мужики, нас так воспитывают»: появились подробности избиения двух студенток в Красноярском крае

24 марта в одной из столовых Минусинска 16-летний школьник напал двух студенток из-за внешнего вида. Подробности инцидента для КП-Красноярск рассказала мама одной из девочек.
По словам матери, всё началось с того, когда двое парней подошли к девочкам сзади, пока те стояли на раздаче, и начали диалог с претензий к внешнему виду. Девочки пошли покупать еду и обходили всю пустую столовую, чтобы не контактировать с агрессорами. Позже они сели в уголок, друг напротив друга, а парни опять подошли к ним. 16-летний парень наклонился к одной из девочек, сказав: «Слышь, пойдём выйдем», на что девочка сказала, что никуда с ними не пойдёт и попросила отстать от них, но молодой человек не реагировал. Студентки попросили сотрудников столовой вызвать охрану и в тот момент, когда одна из девочек отворачивалась от собеседника, ей прилетел удар кулаком в лицо, попав в скуловую кость.
Сейчас обе студентки в больнице, у обеих сотрясение, гематомы ссадины. Также у одной из девочек перелом скуловой кости, гайморовой пазухи и, возможно, трещина в височной кости. Сейчас врачи ещё не выдали документы и точные травмы станут известны завтра, 26 марта, когда своё заключение выпишет челюстно-лицевой хирург. Обе девушки чувствуют себя нормально, но находятся в шоковом состоянии.
Нападавших было двое, один из них, 16-летний парень, пропал с радаров. Полицейские не дали пострадавшим о нём никаких сведений. По словам матери девушки, скорее всего, его забрали родители в родную деревню. Его друг и свидетель потасовки, а также знакомый сестры напавшего школьника, мужчина лет тридцати в синей куртке с видео, позже звонил женщине и нецензурно выражался. Также во время личной встречи, по словам матери, он постоянно перебивал и заявил: «Мы мужики, нас так воспитывают. Я не виноват, что ваши девочки не выглядят как девочки».
С пострадавшими из агрессоров и их семей никто не выходит на диалог, однако, когда женщина рассказала в соцсетях о произошедшем, на следующий день, ей начали звонить другие родители, чьи дети тоже красят волосы в разные цвета и внешне могут не подходить под стандарты агрессоров.
Звонившие были возмущены и сообщили, что такое дело нельзя пустить на самотёк, так как, по их словам, подобное часто замалчивается. Также мать одной из девочек сказала, что, как минимум, в Минусинском колледже культуры, существует проблема с претензиями к внешнему виду парней, кто ходит, например, с длинными волосами. Парни попадают в потасовки, но заявления никто не пишет.