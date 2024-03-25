«Мы мужики, нас так воспитывают»: появились подробности избиения двух студенток в Красноярском крае

По словам матери, всё началось с того, когда двое парней подошли к девочкам сзади, пока те стояли на раздаче, и начали диалог с претензий к внешнему виду. Девочки пошли покупать еду и обходили всю пустую столовую, чтобы не контактировать с агрессорами. Позже они сели в уголок, друг напротив друга, а парни опять подошли к ним. 16-летний парень наклонился к одной из девочек, сказав: «Слышь, пойдём выйдем», на что девочка сказала, что никуда с ними не пойдёт и попросила отстать от них, но молодой человек не реагировал. Студентки попросили сотрудников столовой вызвать охрану и в тот момент, когда одна из девочек отворачивалась от собеседника, ей прилетел удар кулаком в лицо, попав в скуловую кость.